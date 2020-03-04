"الصحة" تؤكد عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أنها تأكد على عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقالت الصحة، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لم تسجل خلال الـ24 ساعة الماضية، أية حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة العربية السعودية".





لافتة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس حول العالم، بلغ (93161) شخصًا معظمهم في الصين، تعافى منهم (50690).





وكشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في وقت سابق من اليوم، عن استقرار حالة المواطن المصاب بفيروس كورونا، مؤكدًا على "سلامة 51 شخصًا من المخالطين المقربين للمصاب".





ولفت الربيعة إلى أنه تم حصر جميع المخالطين للمريض وعددهم 70؛ حيث تم أخذ عينات 51 شخصًا من المقربين منه وظهرت جميعها سلبية، على أن يتم فحص إعلان نتائج البقية لاحقًا، مع متابعة جميع حالات المخالطين خلال الأسابيع المقبلة؛ لضمان سلامتهم وعدم ظهور أي أعرض.





وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، ظهور نتائج مخبرية تؤكد على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19، لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.





ولم يفصح المواطن عند المنفذ السعودي عن تواجده، وأنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال أحد فرق مكافحة العدوى لمباشرة الحالة، حسبما أفادت الوزارة.





وأضافت: أن "فرق مكافحة العدوى بادرت في الحال بالتحرك للكشف على المواطن، وأخذت عيّنة للفحص المخبري، التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس".





كما طمأنت الجميع بأن الحالة معزولة حاليًا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية، وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.





هذا وجرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العيّنات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.



