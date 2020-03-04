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النيابة تطالب بتشريح جثة مسجل خطر قٌتل خلال مواجهة الشرطة بالبساتين

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:40 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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طالبت نيابة حوادث حلوان الكلية مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة مسجل خطر، لقى مصرعه خلال مواجهته رجال الشرطة بقسم البساتين، وتقديم تقرير مفصل عن أسباب الوفاة وحدوثها والوقوف علي ملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك. 

وأمرت النيابة في وقت سابق باستدعاء النقيب أحمد محمد سمير معاون مباحث القسم وأيضًا شهود العيان في الواقعة.

البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة بئر أم سلطان بدائرة القسم، وانتقلت قوة من مباحث القسم بقيادة ضابط الشرطة المذكور والقوة المرافقة له، وعقب وصول القوات لمكان البلاغ حاول المسجل خطر التعدى على رجال الشرطة.


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الكلمات المفتاحية

مسجل خطر تشريح جثة النيابة البساتين

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