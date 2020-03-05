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أدوية حذرت منها وزارة الصحة.. اعرفها بالتفصيل

الخميس 05/مارس/2020 - 02:14 ص
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أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
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انتشرت مؤخرًا المنشورات التي تصدرها وزارة الصحة بشكل شبه يومي، تحذر فيها الصيدليات من بيع أو تداول عددًا من الأدوية على إختلاف أنواعها، لأنها غير مطابقة للمواصفات أو يوجد بها أخطاء.

محاربة المخالفين
وتسعى وزارة الصحة دائمًا لمحاربة المخالفين بالمنشورات التحذيرية، خاصة بعد انفصال هيئة الدواء المصرية عن وزارة الصحة، بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصبح لها مهامها التي تتلخص في وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، بهدف التحقق من جودتها وفعاليتها ودرجة أمانها داخل وخارج الجمهورية، في إطار الرقابة على المنتجات المصرية.

ويعد من أهداف هيئة الدواء أيضًا تطوير وضمان جودة وفعالية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، لمستجدات العلم التي تستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية طبقًا لمستجدات العلم.

وحذرت هيئة الدواء المصرية، الأربعاء من عقار مغشوش وغير مسجل وهو "جواسول أن شراب"، وأمرت هيئة الدواء بضبط وتحريز الدواء بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة، والإجراءات القانونية لضبط المستحضر بأي مؤسسة صيدلية في حالة عدم وجود فواتير، وضد الجهة الموردة خلال وجود فواتير.

وفي شهر فبراير، العام الماضي، حذرت وزارة الصحة من 13 دواءً ومستحضرات تجميل، تم تداولها في السوق المحلية، وأمرت بضرورة ضبط ما يتواجد في السوق منها بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية والصيدليات.

6 منشورات تحذيرية
 وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة،6 منشورات للتحذير من هذه الأصناف، وكان المنشور رقم 1 لسنة 2019 بالتحذير من مستحضر saizen liquid 20 mg للتشغيلة رقم au024360 والتشغيلة رقم au024538، لعدم المطابقة من حيث إختبار الفحص البصري من الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية ويستخدم هذا العقار في علاج نقص هرمون النمو عند الأطفال.

وكان المنشور رقم 2 لسنة 2018 بضبط مستحضر bivatracin spray، وهو من إنتاج شركة أكديما للتشغيلة رقم 171010623 – 1710106، لعدم المطابقة من حيث الخواص الطبيعية.

وكان المنشور رقم 3 لسنة 2019 لضبط 9 مستحضرات تجميل والخاصة بمصنع الإيطالية لمستحضرات التجميل لوجود أخطاء في أرقام التسجيل بالإدارة.

4 منشورات عن عبوات مغشوشة
وطلبت وزارة الصحة في منشور رقم 4 بتحريز العبوات المغشوشة من قطرة العين tobrades eve، للتشغيلة رقم 18E29PA، بالإضافة إلى ذلك طالبت وزارة الصحة أيضًا بتحريز ما يوجد في السوق المحلية من مستحضر التجميل bless cream، كما أمرت إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة بتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة في كافة محافظات الجمهورية من التشغيلات التي سبق ذكرها، إلى جانب إبلاغ إدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

وأمرت أيضًا بتسليم مندوب الشركة للأحراز، بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، وموافاة الإدارة بالكميات التي تم تحريزها ثم إعدام تلك الكميات بمعرفة لجنة يشترط أن يكون أحد أعضائها من "مفتشي الصيدلية".

42 منشور تحذيري
وفي عام 2019 الماضي أصدرت وزارة الصحة نحو 42 منشورًا للتحذير من تشغيلات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات للكثير من الأدوية، التي يصل عددها إلى أكثر من 80 مستحضرًا، وتم بالفعل منع تداولها في السوق المحلية، ووجهت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة بضرورة ضبط ما يوجد في الأسواق من هذه الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، وذلك بعد إتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية والصيدليات.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة الصحة أدوية

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