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"عاشور": موقفي من الإخوان واضح منذ 2001.. ولن أبيع ضميري الوطني

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:05 م
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بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
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أعرب سامح عاشور نقيب المحامين، عن فخره بالموقف الذي اتخذه في أزمة نقل النائب العام إبان حكم الإخوان المسلمين، موضحا أن القضية لم تكن في شخص النائب العام، وإنما الدفاع عن مصر واستقلال القضاء والمحاماة.

وأضاف "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحامي دمياط، اليوم الأربعاء، بمحكمة دمياط القديمة، أن النقابة تمثل داخلها كافة التيارات السياسية، ولكن موقفها قومي وليس حزبي وهناك فارق كبير بينهما، مدللا بثلاث قضايا، أولها دعم الحقوق والحريات، وكفالة حق الدفاع لكل المتهمين بغض النظر عن التهم الموجهة لهم.

وذكر "عاشور"، أن موقفه من الإخوان المسلمين ليس وليد عام 2013، بل كان واضحًا منذ عام 2001، مشيرا إلى وقوف الإخوان والحكومة ضده في انتخابات النقابة، ولكن إرادة المحامين حسمت الأمر واختاروه نقيبا للمحامين.

وأكد "عاشور"، أن النقابة تكفل كفالة حق الدفاع لأي مواطن يلجأ إليها فهذا دورها الدستوري والمجتمعي، مجددًا دعم النقابة للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب حتى استئصاله من جذوره وعودة الأمن والاستقرار إلى شمال سيناء.
"عاشور": موقفي من الإخوان واضح منذ 2001.. ولن أبيع ضميري الوطني
"عاشور": موقفي من الإخوان واضح منذ 2001.. ولن أبيع ضميري الوطني
"عاشور": موقفي من الإخوان واضح منذ 2001.. ولن أبيع ضميري الوطني
"عاشور": موقفي من الإخوان واضح منذ 2001.. ولن أبيع ضميري الوطني
"عاشور": موقفي من الإخوان واضح منذ 2001.. ولن أبيع ضميري الوطني
"عاشور": موقفي من الإخوان واضح منذ 2001.. ولن أبيع ضميري الوطني
"عاشور": موقفي من الإخوان واضح منذ 2001.. ولن أبيع ضميري الوطني
"عاشور": موقفي من الإخوان واضح منذ 2001.. ولن أبيع ضميري الوطني
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الكلمات المفتاحية

نقابة المحامين مصر سامح عاشور الدولة المصريه اخبار

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