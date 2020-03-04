شاهد.. كيف واجه نجوم الفن والمجتمع فيروس "كورونا"

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، في جميع بلدان العالم وسقوط آلآف الضحايا أثر الإصابة بهذا الفيروس، وتسبب ذلك في هلع كبير بين صفوف المشاهير، وتصدى عدد كبير من فنانين الوطن العربي لهذا الفيروس على طريقته الخاصة.



ويرصد لكم " الفجر الفني " أهم النجوم التي تصدت لهذا المرض؟



نجوم سخروا من هذا المرض



يوجد العديد من الفنانين الذين سخروا من هذا المرض مثل الفنان نجوى كرم، التي علقت على فيروس كورونا قائلة: "عندنا مناعة وعندنا زبالة بالبلد تقتل كل البكتريا اللي في البلد" وجاء ذلك خلال لقاء لها مع قناة "الجديدة" عندما سألها المراسل هل بتخافي من الكورونا، وذلك في اللقاء في أحتفال عيد ميلادها منذ أيام.



وأيضًا سخرت الفنانة كارول سماحة، من هذا الفيروس من خلال مشاركة صورها لها بالكمامة، على حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصور قائلة:"الحذر واجب كورونا".



بالأضافة للفنان راغب علامة، الذي نشر فيديو له وهو يسلم على أحد أصدقائه بقدمه، على حسابه الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الفيديو قائلًا:"بأيام الكورونا".



والأعلامية رضوى الشربيني، التي شاركت جمهورها بتويته جديدة، على حسابها الرسمي، بموقع "تويتر"، قائلة:"شعارنا الجديد مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس".



و المخرج رامي امام، الذي سخر من هذا الفيروس، خلال حضوره مهرجان المركز الكاثيوليكي، ليمثل والده الفنان عادل امام، وصرح سبب غياب والده عن المهرجان قائلًا:"والدي عنده برد بس متخافوش مش عنده كورونا".



والفنان صلاح عبد الله، شارك جمهوره بصورة له عليها إيموشن، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"هيا البوسة الإيموشن ممكن تنقل العدوى؟".





الفنانة مايا دياب، التي شاركت جمهورها بمقطع فيديو لها وهي ترتدي الكمامة وترش على أصدقائها معقم، على حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الفيديو قائلة:"يوميات كورونا أكيد كارل وميشال ما رح شي من هلق ل59 سنة إجراءت احتزارية من بعد الإجراءات الأولية".



نجوم أخذوا احتياطاتهم من الفيروس



يوجد العديد من الفنانين الذين اخذوا احتياطاتهم من الأصابة بفيروس كرورونا من ضمنهم الفنان جوروج وسوف، الذي علق لافته في عزاء والدته مكتوب عليها "عذرًا حفاظًا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل التوقيع كورونا".



وأيضًا الفنان وليد توفيق، أستقبل الناس خلال عزاء والدته جوروج وسوف ولم يسلم الأ على عدد قليل وبعدها عقم يده بمناديل.



بالأضافة للفنان وائل جسار، الذي يرتدي الكمامة أثناء تصوير كليبه الجديد وصرح بذلك خلال أحدى لقائته قائلًا:" برتدي الكمامة ولكن مش دائمًا لانها بتخنق ولكن بشجع الناس على الالتزام بها".



كذلك النجمة العالمية سيلينا غوميز، شاركت جمهورها بصوره لها برفقة والدتها وهما مرتديتان الكمامة، على حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وأيضَا العديد من عروض الإزياء التي ارتداء خلالها الجمهور وعارضات الأزياء الكمامة.



نجوم تعرضوا لانتقاد بسبب أرتداء الكمامة



تعرض الفنان عيسى المرزوق لإنتقادات كثيره بعد مشاركة صورة له وهو مرتدي الكمامة براند، وسعر الكمامة ثلاثة مائة دولار، وبذلك السعر أثار ضجه كبيره على السوشيال ميديا وغضب جمهوره.



نجوم تعرضوا لإشاعة إصابتهم بفيروس كورونا



تعرض الكثير من الفنانين لإشاعات إصابتهم بفيروس كورونا من ضمنهم



الفنان العالمي جاكي شان، الذي تعرض لإشاعة إصابته بالفيروس بعد أنتشار صورته مع ضابط هونج كونج، وسرعان ما نفى هذه الشاعات وقال انه بيصحة جيدة وآمن ولم يخضع للحجر الصحي.



والفنان عبدالله بوشهري، تعرض لإشاعة إصابته بفيروس، بعدما نشرت الاعلامية الكويتيه مي العيدان، مقطع فيديو له من داخل الحجر الصحي، وسرعان ما نفى هذه الشائعة وأكد انه بخير.



وكذلك الفنانة بشرى، طالتها هذه الشائعات، وسرعان ما نفت هذه الشائعات من خلال نشر فيديو لها من مهرجان "أسوان الدولي السينمائي للمراة"، وقالت خلاله:"والله مش كورونا دي حساسيه البخاخة اهيي".



أعمال فنية توقفت بسبب الفيروس



تم ألغاء العديد من عروض الفاشون خلال اسابيع الموضه، وأيضًا إلغاء العديد من العروض والحفلات الموسيقية وتصوير البرامج والإفلام.



توقف تصوير فيلم الفنان العالمي توم كروز، الذي يحمل اسم "مهمه مستحيلة 7" في إيطاليا.



وكذلك توقف تصوير برنامج الفنان هاني رمزي، حيث صرح انه تم تأجيل تصوير برنامج المقالب الجديد لان الفكرة كانت قائمة على تصويرة في الصين.

