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حسن جاكسون لـ"الفجر الفني": "شاكوش سرق مهرجان عود البطل مني.. ومش عايز غير حقي" (فيديو)

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:18 م
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خطفتني
خطفتني
سعد نبيل
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قال حسن جاكسون صاحب مهرجام "خطفتني"، بمشاركة مصطفى عصام، ومن كلمات واللحان نادر سعيد، وهو قام بطرح البرومو الأول للمهرجان عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في مطلع شهر يناير الماضي.

وأكد "جاكسون"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، على أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، قام بسرقة الحن والكمات، وطرحه عبر صفحته الرسمية واليوتيوب، بعد ما قامو بطرحه، مستدلًا بتفاعل رواد مواقع السوشيال ميديا بالبرمو الخاص بيهم.

وفي سياق متصل، طالب حسن جاكسون، برد حقهم من صناع مهرجان "عود البطل"، مؤكدًا على أن هذا المهرجان مسروق بالكامل من مهرجانهم "خطفتني".

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