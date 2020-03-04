بسبب "كورونا".. الداخلية تقرر تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين بالمملكة





أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أنه إنطلاقًا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على دعم المنظمات الدولية و الجهود العالمية ، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد "19-COVID" ومحاصرته والقضاء عليه.





وأضاف المصدر: وامتداداً لقرارها الذي يحكم بتعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف موقتًا من خارج المملكة، وقرارها تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا، وتعليق استخدام مواطنين الممكلة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.





وتابع: فقد تقرر بناءً على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا، بإيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه.





هذا ويأتي القرار الوقائي من ضمن التدابير الاحترازية، التي عملت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من تفشي وباء كورونا ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين، اللذين يشهدان تدفقًا كثيفًا و دائمًا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى.





كما يأتي القرار اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها سلطات المملكة لمنع انتشار الفيروس بالسعودية، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها، والتي تهدف إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.



