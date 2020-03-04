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النقد الدولي: أزمة كورونا تتطلب رداً على المستوى العالمي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:52 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلن صندوق النقد الدولي، أن الفترة الزمنية لتفشي فيروس كورونا وفاعلية الرد سيحددان حجم التأثير على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن أزمة كورونا تتطلب رداً على المستوى العالمي.

ويذكر أن قال صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، الاثنين، إنهما جاهزان لمساعدة الدول الأعضاء في التصدي للتحديات الإنسانية والاقتصادية للانتشار السريع لفيروس كورونا، بما في ذلك من خلال تمويل طارئ.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك إنهما تركزان بصفة خاصة على الدول الفقيرة ذات الأنظمة الصحية الأضعف، وحثتا الدول الأعضاء على تعزيز الأنظمة الصحية للمراقبة والاستجابة لاحتواء الفيروس.

وأكد صندوق النقد الدولي، أنه يقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لبلدانه الأعضاء التي تواجه احتياجات تمويلية آنية من جراء وقوع كوارث في مجال الصحة العامة.

وأضاف الصندوق في بيان أن لديه 4 أدوات رئيسية لمساعدة البلدان، وهي التمويل الطارئ الذي يتضمن "التسهيل الائتماني السريع" و"أداة التمويل السريع" بهدف تقديم مساعدات مالية طارئة للبلدان الأعضاء دون الحاجة إلى وجود برنامج كامل مع البلد العضو.

وقال الصندوق إنه يمكن صرف هذه القروض على وجه السرعة لمساعدة البلدان الأعضاء في تنفيذ السياسات اللازمة لمعالجة حالات الطوارئ مثل فيروس الكورونا. وأوضح أنه في عام 2016، قدم الصندوق قرضا طارئا في إطار "أداة التمويل السريع" إلى إكوادور بعد تعرضها لواحد من أقوى الزلازل التي ضربت البلاد منذ عقود.

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الكلمات المفتاحية

كورونا صندوق النقد الدولي رد المستوى العالمي الصحة أزمة

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