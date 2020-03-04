رئيس جامعة الفيوم يشهد مبادرات تحقيق رؤية مصر 2030

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، ملتقى عرض مبادرات شباب الجامعة، (شباب التنمية المستدامة)، تحت رعاية الدكتور هالة حلمي السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، في إطار فعاليات "رؤية مصر2030 المُحدثة"، ودور الأكاديميين والشباب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.





جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتورحسام أبوالهدى مستشار، رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد زكريا، خبير الحوكمة، والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور كمال غلاب وكيل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية والدكتور إمام عبد الفتاح عميد كلية دار العلوم.



