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رئيس جامعة الفيوم يشهد مبادرات تحقيق رؤية مصر 2030
الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:49 م
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ريهام على
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شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، ملتقى عرض مبادرات شباب الجامعة، (شباب التنمية المستدامة)، تحت رعاية الدكتور هالة حلمي السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، في إطار فعاليات "رؤية مصر2030 المُحدثة"، ودور الأكاديميين والشباب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتورحسام أبوالهدى مستشار، رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد زكريا، خبير الحوكمة، والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور كمال غلاب وكيل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية والدكتور إمام عبد الفتاح عميد كلية دار العلوم.
وخلال اللقاء تم مناقشة دور الجامعة في تحقيق رؤية مصر 2030 وعلاقة ذلك بتحقيق أهداف التنمية، حيث أكد الدكتور كمال غلاب أن التنمية المستدامة تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين المستوى المعيشي، وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي، وتطوير الاقتصاد التنافسي المتنوع، وزيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وتحقيق نظام بيئي متكامل ومستدام" الاستدامة البيئية"، وتطبيق حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، وتحقيق السلام والأمن المصري، وتعزيز الريادة المصرية " المكانة الريادية ".
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