Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس جامعة الفيوم يشهد مبادرات تحقيق رؤية مصر 2030

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:49 م
Advertisements
جانب من فعاليات الملتقى
جانب من فعاليات الملتقى
ريهام على
Advertisements
شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، ملتقى عرض مبادرات شباب الجامعة، (شباب التنمية المستدامة)، تحت رعاية الدكتور هالة حلمي السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، في إطار فعاليات "رؤية مصر2030 المُحدثة"، ودور الأكاديميين والشباب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتورحسام أبوالهدى مستشار، رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد زكريا، خبير الحوكمة، والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور كمال غلاب وكيل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية والدكتور إمام عبد الفتاح عميد كلية دار العلوم.

وخلال اللقاء تم مناقشة دور الجامعة في تحقيق رؤية مصر 2030 وعلاقة ذلك بتحقيق أهداف التنمية، حيث أكد الدكتور كمال غلاب أن التنمية المستدامة تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين المستوى المعيشي، وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي، وتطوير الاقتصاد التنافسي المتنوع، وزيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وتحقيق نظام بيئي متكامل ومستدام" الاستدامة البيئية"، وتطبيق حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، وتحقيق السلام والأمن المصري، وتعزيز الريادة المصرية " المكانة الريادية ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رئيس جامعة الفيوم رؤية مصر 2030 جامعة الفيوم البحوث والدراسات

أخبار تهمك

دي ليخت يعترف بالسبب وراء تفضيله يوفنتوس على برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

لاعبو برشلونة ينقلبون على مدرب برشلونة

منذ 17 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة لأحلام الترجي التونسي ضد الزمالك

منذ ساعتين

ما لا تعرفه حول هدف برشلونة فيران توريس

منذ ساعة و 8 دقيقة

فتوى عاجلة من وزير الأوقاف حول إلغاء صلاة الجمعة

منذ أقل من نصف ساعة

صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة الكبرى.. إنتر ميلان يطلب 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ يوم

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تير شتيجن يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

صدق أو لا تصدق.. ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان

منذ ساعة

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

السبت.. جامعة أسوان تنظم مؤتمرا للمبادرات الطلابية للتنمية المستدامة 2030

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة التخطيط (صور)

وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل حول دور القطاع الخاص فى رؤية مصر 2030

رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد مشروع توجيه الهجرة (صور)

التخطيط تنظم محاضرة حول رؤية 2030 لشباب "الإنتاج الحربي"

"التخطيط" تعقد محاضرة حول أجندة التنمية المستدامة 2030

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

03:42 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

02:57 م

الصفقة الكبرى.. إنتر ميلان يطلب 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

03:44 م

صدق أو لا تصدق.. ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status