"قوى عاملة البرلمان": المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة يهدف لتبادل الخبرات

أشادت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بإطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عالمي رفيع المستوى، ومشاركة عدد كبير من الوزيرات المصريات والشخصيات العامة ورائدات الأعمال من مصر ودول العالم، مشيرة إلى أن مصر استعرضت جهودها والإنجازات التي حققتها لتحقيق استراتيجية تمكين المرأة في جميع المجالات.



وأوضحت وكيلة القوى العاملة في بيان اليوم الأربعاء، أن مصر كانت من أوائل الدول التي حققت زيادة واضحة في مشاركة المرأة في سوق العمل في السنوات الأخيرة، والدليل على ذلك مشاركتها ووجودها بنسبة كبيرة داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، بفضل الإمكانيات واقدرات التي أهلتها للمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة.



وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن المنتدى يهدف لتبادل الخبرات، واستعراض للتحديات والصعوبات التي تقف أمام المرأة، والسعي للارتقاء بمكانتها وقيمتها داخل المجتمع كشريك أساسي للتنمية، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسيين.



وأضافت أن سياسة تمكين المرأة في مصر أتت بثمارها من خلال زيادة مشاركة المرأة في البنوك بنسبة 9% إلى 12%، ومشاركتها في الوظائف الحكومية وصلت إلى 45%.