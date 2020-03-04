لوحة شرف.. هؤلاء دفعوا ثمن خيانة هشام عشماوي

هناك عدد من الشهداء دفعوا ثمن خيانة الإرهابي هشام عشماوي بسبب عملياته الخسيسة الذي نفذها وخطط لها في البلاد، ونفذ فيه حكم الإعدام بسبب تلك الجرائم فجر اليوم.



ونفذ وخطط "عشماوي" عدة جرائم إرهابية بداية من استهداف قوات الأمن في عرب شركس بالقليوبية والاشتباك معهم، وكذلك الاشتراك في حادثة تفجير مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر 2013، التي استشهد على إثرها 16 من رجال الشرطة والمواطنين.



وكذلك استهداف الكتيبة 101 التي أسفرت عن مقتل 29 عسكريا في عام 2015، وحادث كمين كرم كرم القواديس، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، والتخطيط لإغتيال النائب العام هشام بركات، وحادث الواحات الذي أسفر عن استشهاد 16 شرطيا، واستهداف دير الأنبا صموئيل بالمنيا.



هشام بركات

في 29 يونيو 2015 اغتيل المستشار هشام بركات عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه خلال تحركه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، وأصيب النائب العام على إثر التفجير بنزيف داخلي وشظايا وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة في مستشفى النزهة الدولي، وشارك "عشماوي" في التخطيط للهجوم.



شهداء عرب شركس

ومن بين جرائم "عشماوي" هجوم عرب شركس، ومن أبرز شهداءه العميد ماجد أحمد صالح، والعقيد ماجد أحمد شاكر قلليني، من خبراء المفرقعات بسلاح المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة.



شهداء تفجير مديرية أمن الدقهلية

كما أسفر إرهابه عن وقوع شهداء في تفجير مديرية أمن الدقهلية، وأبرزهم: العقيد سامح سعودي، المقدم سيد رأفت، الرقيب سعد مصطفى المرسي، المجند محمد عبد العزيز عبد الكريم، المجند محمد صابر مطاوع، المجند يونس أبو المعاطي محمد، المجند أحمد صبحي حرحش، المجند يوسف المغاوري عيسى، والمواطن محمد لطفى حسانين زين الدين.



شهداء الكتيبة 101

وهناك قائمة كبيرة من الشهداء الذين سقطوا في الهجوم على الكتيبة 101، وأبرزهم: عميد أركان حرب السيد أحمد فوزي صالح، وظيفة "قا ل12 مش ميكا"، شارع الجيش بورسعيد، رائد أركان حرب هشام محمد السيد عبدالعال، رئيس قسم عمليات "ل 12 مش ميكا"، فاقوس الشرقية، نقيب فني محمد عادل رزق إبراهيم، رئيس قسم تسليح "ل12 ش ميكا مقل"، الخواطر الجديدة، الجناين السويس، جندي محمد عادل حسن العدل، وظيفة ك 12 أهرام، المحلة الكبرى، الغربية، جندي خالد محمد محمد عبدالعاطي، وظيفة "مخ ح"، الخطارة قنا



وجندي علي عبدالوهاب أحمد عثمان، وظيفة كتيبة "101ح-ح"، أبنوب، أسيوط، جندي أحمد عصمت محمد مصطفى قيادة ل12 مش ميكا، ديرب نجم الشرقية، جندي محمد عاطف عبد المنعم، قيادة 12 مش ميكا، كفر الشيخ، جندي هاني محمد عبد الله محمد قيادة 12 مش ميكا، البداري أسيوط، جندي أحمد عبد العزيز عبد المقصود وظيفة قيادة ل12 مش ميكا، الحامول كفر الشيخ.



والملازم أول أحمد محمد صلاح محمد بلال، كتيبة 3 أشغال عسكرية، فاقوس شرقية، جندي عادل عبد الرازق عبد المنعم كتيبة 101 ح-ح قلين كفر الشيخ، جندي أحمد عبد الباقي محمود كتيبة 101 فارسكور دمياط، جندي شريف أحمد السيد،كتيبة 101 ح-ح بلقاس الدقهلية.



والجندي محمد محمود عبد الحفيظ كتيبة 101 ح-ح أم الرزق،دمياط، جندي صلاح سالم محمود كتيبة 101ح-ح، اللوفا أسيوط، جندي محمد فتحي حسن حسين، سطع ل12 فاقوس الشرقية، جندي أحمد عدوي السيد سطع ل12، بلبيس، الشرقية، جندي فتح الله عامر فتح الله قيا ل12 ميكا شيماس عمير،الشرقية.



الجندي حسن المتولي حسن قيا ل12 الروضة،الدقهلية، جندي عبده سمير السعيد متابعة كتيبة 39،ميت غمر،الدقهلية، جندي مصطفى مجدي إبراهيم محمد سائق قا ل12 حدائق القبة، القاهرة.



وأمين شرطة محمد سعد كامل علي، شرطي سمير رفعت، شرطي شحاته الدسوقي إدارة البحث، نقيب وليد عصام رمضان عبد السميع سالم، شرطي محمود محمد عبد النور، شرطي نادر شحات أبو المجد، مجند أحمد السيد محمد السيد.



شهداء حادث الواحات

أما شهداء هجوم الواحات فأبرزهم: أحمد فايز إبراهيم، أحمد جاد الله، محمد وحيد، محمد عبد الفتاح، أحمد عبد الباسط محمد، كريم محمد أسامة، أحمد طارق أحمد، إسلام محمد، عمرو صلاح الدين محمد، أحمد حافظ فؤاد أبو شوشة، أنور محمد محمد، محمود ناصر رجب، حسن زين العابدين.



شهداء حادث أتوبيس "دير الأنبا صموئيل"

أما أبرز شهداء واقعة أتوبيس المنيا فهم فادي باسم شكري، وصفاء فؤاد جمال، ونانسي رزق، ودميانة كمال يوسف، ويوسف رضا يوسف، ويوستينا نادي يوسف.

