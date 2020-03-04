قيس سعيّد: "تحولت إلى مطار جربة جرجيس الدولي بطائرة عسكرية تقودها امرأة تونسية"

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إثر حضوره في استعراض عسكري جوي تونسي وسعودي، اليوم الأربعاء 03 مارس 2020، أن تونس لا ينقصها أي شيء حتى يكون لها طائرات تونسية خالصة الصنع، وذلك لدى إشرافه على افتتاح المعرض الدولي للطيران والدفاع بجربة.





وأضاف رئيس الدولة، بأنه يتمنى أن يأتي اليوم الذي تكون لنا فيه طائرات تونسية خالصة الصنع، خصوصا وأنه لا تنقصنا المعرفة فضلا عن أن الطائرات التي صنعت بالخارج ساهم فيها التونسيون.





كما أوضح أن القضية معقدة من الناحية العسكرية، لكن عندما تتوفر إرادة من نفس الفولاذ الذي صنعت منه الطائرات والآليات العسكرية سنتجاوز كل الصعاب والعقبات، على حد تعبيره.





وأضاف أنه لدينا كل الإمكانيات لنكون من بين المصنعين للطائرات في العالم.



