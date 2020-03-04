التحالف العربي يحبط عملًا إرهابيًا كان يستهدف ناقلات النفط ببحر العرب

أعلن التحالف العربي، اليوم الأربعاء، أنه أحبط عملًا إرهابيًا كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، اعترض التحالف العربي في اليمن، زورق مفخخ مسيّر عن بٌعد أطلقته مليشيات الحوثي من محافظة الحديدة.

كما أعلن التحالف العربي، أنه دمر 3 ألغام بحرية خلال الـ 24 ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، حسبما ذكرت قناة العربية.