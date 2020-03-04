القوى العاملة: بدء تدريب الفتيات على 3 مهن في الإسماعيلية

بدأت بمديرية القوى العاملة في الإسماعيلية فعاليات تدريب الشباب والسيدات والفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على مهن التفصيل والحياكة والطباعة على الأواني والمنسوجات، لمدة شهر بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ضمن مشروع إعادة تأهيل وتثقيف المرأة الإسماعيلاوية والنهوض بها وتنميه قدراتها وثقافتها للتدريب على هذه المهن لإتاحة الفرصة للسيدات للعمل عليها بعد التدريب، ما يتيح لهن الفرصة لعمل مشروعات صغيره في إطار مبادرة الرئيس السيسي " حياة كريمة "، للحد من البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقها وزير القوي العاملة محمد سعفان.





من ناحية أخرى، أعلن ياسر سعيد مدير المديرية، بدء أولى ندوات التوعية ضمن مشروع تمكين المرأة بالإسماعيلية، بالتزامن مع انطلاق مشروع إعادة تأهيل المرأة مهنيا ورفع ثقافتها، التي تهدف إلى تمكين المرأة وتنمية قدراتها وتعزيز مهاراتها من أجل رفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.





وأشار إلى أنه في هذا الإطار نظمت المديرية ندوة بقرية أبو أدم حضرتها حوالي ٦٠ سيدة من أبناء القرية، وماجدة النويشي أمين المجلس القومي للمرأة، ومدير المديرية، تناولت دور وزارة القوى العاملة في تدريب الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل من أجل توفير فرص عمل لائقة وحياة كريمة لأبنائنا الشباب، وحثهم على التدريب للبدء في أولى خطوات الاندماج في مجتمع المشروعات الصغيرة بدلا من الانتظار لوظيفة قد لا تأتي أبدا .



