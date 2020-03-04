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عاجل.. ضربة موجعة لأحلام الترجي التونسي ضد الزمالك

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:31 م
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إلياس شتي
إلياس شتي
الفجر الرياضي
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أعلن معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي غياب الظهير الأيسر إلياس شتي عن قائمة الفريق لمباراة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغاب عن قائمة الترجي الظهير الأيسر إلياس شتي الذي تعرض للإصابة في لقاء الذهاب الذي انتهى لصالح الزمالك بنتيجة 3-1.
 
قائمة الترجي التونسي ضد الزمالك

معز بن شريفية – رامي الجريدي – شمس الدين الذوادي – سامح الدربالي – محمد اليعقوبي – خليل شمام – إيهاب المباركي – حسين الربيع – محمد أمين توجاي – فوسيني كوليبالي – عبد القادر بدران - محمد أمين المسكيني – كوامي بونسو – بلال بن ساحة – عبد الرؤوف بن غيث – فادي بن شوق – عبد الرحمن مزيان – ماهر بالصغير – محمد بن حمودة – حمدو الهوني – إبراهيما واتارا – طه ياسين الخنيسي.


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