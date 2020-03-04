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وزير الصحة السعود: حالة المواطن المصاب بفيروس "كورونا" مستقرة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:19 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة عن حالة المواطن المصاب بفيروس كورونا المستجد ووصفها بالمستقرة.

وأكد الربيعة، أنه تم حصر جميع المخالطين بالمريض وعددهم 70 شخص، منهم 51 عيناتهم سلبية، وننتظر نتيجة البقية

وأهاب الربيعة بالمواطنين والمقيمين أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة عن طريق وزارة الصحة وعدم الالتفات للشائعات، مؤكدا اهتمام وزارته بالشفافية واظهار أي بيانات جديدة، داعيا الجميع إلى الاستفادة من البرامج التوعوية التي تصدرها الوزارة.

كما كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المواطن المصاب بفيروس "كورونا" قدم للمملكة من خلال جسر الملك فهد إلى محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، ولم يفصح عند دخوله عن رحلاته الأخرى ومن ضمنها إيران له.

وقال العبدالعالي، إنه من خلال شبكة المنشآت الصحية الموجود بالمملكة أمكن الوصول إلى المصاب وحثه على مراجعة المنشأة الصحية لتقديم الرعاية له.

وأشاد العبدالعالي بتجاوب المصاب، معتبرا أنه أمر إيجابي في مقابل عدم إفصاحه، حيث تقدم للرعاية الصحية وتم عزله مباشرة، وأثبتت الفحوص إصابته بالفيروس.

وأبان أنه تم تفعيل فريق تدخل واستجابة سريع من المختصين للقيام بالاستقصاء الوبائي للحالة لمعرفة تفاصيل حالته الصحية والمخالطين له.

وأكد أنه تم حصر 70 مخالطا للمصاب، حيث تم الوصول لهم والتعامل معهم، سواء بالعزل أو الحجر الصحي أو الحجر المنزلي تبعا لحالتهم الصحية وحسب ما يتوافق مع المعايير المعتمدة، وجميعهم يتلقون الرعاية باهتمام بالغ.

وأضاف أنه تم رصد جميع تنقلات المصاب بدقة عالية، سواء المرور بمنشأة صحية خاصة أو تنقلاته المجتمعية، لافتا إلى أن المصاب بصحة جيدة ومستقرة وتتم رعايته بأفضل مستوى، وكذلك رعاية أسرته وكافة المخالطين له، مضيفا أن العينات المخبرية ستخرج نتائجها خلال ساعات.
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الكلمات المفتاحية

مصاب كورونا توعوية الصحة

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