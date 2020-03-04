الأرصاد الجوية تكشف مدى تأثر مصر بظاهرة "النينو"





ونشرت صحيفة ذا صن البريطانية، تقريرا صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يفيد أنه من المحتمل أن تشهد أجزاء كثيرة من العالم درجات حرارة أعلى من المتوسط خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ظل وجود ظاهرة "النينو" الطبيعية، وهو حدث طبيعي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية كل بضع سنوات، وهذا ما يثير القلق.



ظاهرة "النينو"

هي ظاهرة تحدث بشكل طبيعي في المحيط الهادئ ولها تأثير على ارتفاع درجات الحرارة ودرجات الحرارة العالمية، وترتبط أيضًا بالأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف، ورغم من غياب المحتمل للظاهرة إلا أنه ستكون درجات حرارة فوق سطح البحر أعلى من المتوسط في أجزاء كثيرة من العالم، ما يؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الأرض العادية.



قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية: إن ظاهرة "النينو" ليس لها تأثير على مصر، مضيفا: أن هذه ظاهرة تحدث في الأماكن القريبة من الأمم المتحدة.وأوضح شاهين، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الأرصاد الجوية لم تتلق تقريرا حتى الآن من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن هذه الظاهرة، لافتًا أن التقرير الصادر من المنظمة ليس مؤكدًا.