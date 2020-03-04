انطلاق الدورة الأولى من المهرجان الدولي "حوريات" 8 مارس

تفعيلا لبرنامجها السنوي، و احتفاء باليوم العالمي للمرأة، تنظم جمعية حوريات، بشراكة مع جمعية الركابيين، و بدعم من مجلس عمالة الصخيرات تمارة و المجلس الجماعي للهرهورة، مهرجان حوريات الدولي في دورته الأولى، وذلك يوم الأحد 8 مارس 2020، بشاطئ كازينو الهرهورة.

هذه الدورة التي ستعرف تنظيم حملة طبية مفتوحة لفائدة الساكنة من أجل الكشف عن مرض السكري، بمساهمة مؤسسة فضاء الحياة ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا، و حتى حدود الساعة الواحدة زوالا، كما سيلتقي الجمهور المتتبع للدورة مع الاستاذ هشام معروف الإختصاصي في السياسات الإجتماعية، من خلال ندوة مفتوحة في الهواء الطلق حول موضوع قضايا المرأة، مباشرة بعد ذلك ستعرف منصة شاطئ كازينو انطلاق السهرة الكبرى و التي يحيها مجموعة من الفنانين المغاربة، إضافة إلى تكريم عدة أسماء نسوية فاعلة بالمنطقة، و تقديم التذكارات من طرف ممثلي و منتخبي الساكنة.

وتجدر الإشارة أن الجمعيات والجهات المنظمة، تراهن على نجاح هذه الدورة التي تعد نقطة بداية لمولود ثقافي و فني جديد يضاف لأجندة المهرجانات الوطنية التي تعنى بالمرأة من خلال البرمجة المتنوعة و التي سيكتشفها الجمهور المتتبع مع توالي الدورات.