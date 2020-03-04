Advertisements
Advertisements
Advertisements

خطط وقائية على أعلى مستوى.. التفاصيل الكاملة لعدم تأجيل الدراسة بسبب الكورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:04 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
Advertisements
"عايزين نأجل الدراسة".. شعار رفعه رواد السوشيال ميديا وأولياء الأمور، مطالبين بتأجيل الدراسة في المدارس والجامعات كنوع من الوقاية من فيروس كورونا المنتشر في عدد من دول العالم.

لا داعي لتأجيل الدراسة
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أنه لا داعي لتأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أن رفض هذا المقترح يرجع إلى أن هناك طرق بديلة للوقاية دون تأجيل الدراسة.

طرق بديلة لتأجيل الدراسة
وعن البديل للتأجيل، قالت الوزيرة: "من يعانون ارتفاع درجات الحرارة عليهم البقاء في منازلهم"، كما أن الوزارة تلتزم بإرشادات الصحة العالمية، متابعة: "لا نريد ذعر في المجتمع بسبب ذللك الفيروس".

متابعة المدارس صحيا
من بين الأسباب التي تجعل لا داعي لتأجيل الدراسة، ما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الذي قال: إن الوزارة كلفت المدارس بمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتنبيه عليهم بما أقرته وزارة الصحة لمواجهة ذلك الفيروس العالمي.

في هذا الشأن، قال الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN": إن وزارة التربية والتعليم تطبق خطة سنويًا لإخلاء المدارس خلال شهر مارس على مستوى الجمهورية تحسبًا وتدريبًا لسيناريو أي كوارث وأوبئة تحدث، وتم تطبيق هذه الخطة العام الماضي، وسيتم تطبيقها هذا العام في 7 مارس الجاري وحتى 19 من نفس الشهر.

وشدد على أن وزارة التعليم أكدت أن هذه الخطة والإخلاء ليس لها علاقة بفيروس كورونا، ولن يتم تأجيل الدراسة، وإنما هي خطة يقوم بها الطلاب تحسبًا لأي طارئ، معقبًا: "لو الخطة دي معمولة مخصوص لكورونا يبقى كتر خيرهم وبرافو عليهم"، مما يؤكد أن الوزارة مستعدة لأي أزمة.

الجامعات مستعدة لأي خطر
بالنسبة للجامعات فهي الآخرى مستعدة بشكل جيد لذا لا داعي للتأجيل، فقال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الجامعات المصرية بدأت مبكرًا في الاستعدادات والإجراءات الاحترازية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا.

وأضاف عادل عبد الغفار: أنه تم توزيع المطبوعات على كافة الجامعات للتوعية كما تم البدء في إجراء سلسلة من الندوات للوقاية من فيروس كورونا والتوعية، متابعا: "نركز على إجراءات النظافة العامة، ونتابع وحدة الترصد الوبائي في كافة المستشفيات الجامعة التي يبلغ عددها 113 مستشفى على مستوى الجمهورية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مخاطر فيروس كورونا تأجيل الدراسة المستشفيات الجامعة الصحة إخلاء المدارس

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يجهز قاتل برشلونة لمعركة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

منذ حوالي 7 ساعات

جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

عبدالحفيظ يهدد لاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ 19 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ ساعة و نصف

ننشر أول صورة لهشام عشماوي بزي الإعدام

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يستقر على ضم مهاجم الأهلي أمام توجو

منذ حوالي 5 ساعات

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

خوفًاً من الإصابة.. تفاصيل خطة وزارة الصحة لمواجهة الإنفلونزا بالمدارس

برنامج توعوي من التعليم للوقاية من فيروس كورونا

جامعة الإسكندرية: لا نية لتأجيل الدراسة بسبب "كورونا"

وزيرة الصحة: انطلاق حملة الكشف عن الأنيميا والسمنة في المدارس غدا (فيديو)

سفارة المملكة في بيروت تحذر المواطنين من فيروس "كورونا

4 تحركات عاجلة من الحكومة للوقاية من كورونا.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

10:51 ص

فضيحة جديدة تهز برشلونة

01:03 م

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

06:45 ص

عبدالحفيظ يهدد لاعبي الأهلي

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status