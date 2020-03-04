Advertisements
Advertisements
Advertisements

قوافل جامعة القناة تعالج 346 حالة بيطرية في "أبو صوير البلد"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
نظمت إدارة الإصحاح البيئي بجامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، قافلة بيطرية إلى قرية أبو صوير البلد في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج قوافل الإصحاح البيئي الذي تنظمه إدارة القوافل بقطاع شئون البيئة بالجامعة، والذي يجوب محافظات إقليم القناة وسيناء لتقديم خدمات الجامعة للقرى والأهالي البسطاء.

وضمت القافلة أعضاء عليه التدريس بكليتي الطب البيطري والزراعة حيث تم الكشف وصرف الأدوية بالمجان لـ٣٤٦ حالة بيطرية ما بين أغنام وأبقار ودواجن وتم تنظيم ندوة تثقيفية في الإرشاد الزراعي حول إدارة مزارع المانجو ومحاصيل الخضر والقمح.

وكما حرص أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بالإجابة على أسئلة المزارعين حول كيفية الري والتسميد والتقليم والوقاية في أشجار المانجو والتفادي من الإصابات كالعفن الهبابي والرطوبة وإصابات الثمار والإرشادات المهمة والضرورية في القمح ومحاصيل الخضر، وقد قامت القافلة بصرف المبيدات اللازمة والموصي بها للأهالي بالمجان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قوافل جامعة القناة

أخبار تهمك

عبدالحفيظ يهدد لاعبي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 8 ساعات

جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)

منذ 37 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

زيدان يجهز قاتل برشلونة لمعركة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

البدري يستقر على ضم مهاجم الأهلي أمام توجو

منذ حوالي 5 ساعات

ننشر أول صورة لهشام عشماوي بزي الإعدام

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ ثلث ساعة

تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أولى قوافل جامعة قناة السويس تعالج 422 حالة في قرى الإسماعيلية

جامعة قناة السويس تعالج 693 حالة بمدينة فايد بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يشهدان انطلاق قافلة الإصحاح البيئى بقرية الفردان (صور)

قوافل جامعة القناة تعالج 470 حالة بالمجان بمنطقة كبريت في السويس

قوافل جامعة القناة تقدم الخدمات لأهالي قرية أم عزام بمدينة القصاصين

قوافل جامعة قناة السويس تعالج 354 حالة بالمجان في سانت كاترين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

10:51 ص

فضيحة جديدة تهز برشلونة

01:03 م

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

06:45 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status