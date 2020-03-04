قوافل جامعة القناة تعالج 346 حالة بيطرية في "أبو صوير البلد"

نظمت إدارة الإصحاح البيئي بجامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، قافلة بيطرية إلى قرية أبو صوير البلد في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج قوافل الإصحاح البيئي الذي تنظمه إدارة القوافل بقطاع شئون البيئة بالجامعة، والذي يجوب محافظات إقليم القناة وسيناء لتقديم خدمات الجامعة للقرى والأهالي البسطاء.



وضمت القافلة أعضاء عليه التدريس بكليتي الطب البيطري والزراعة حيث تم الكشف وصرف الأدوية بالمجان لـ٣٤٦ حالة بيطرية ما بين أغنام وأبقار ودواجن وتم تنظيم ندوة تثقيفية في الإرشاد الزراعي حول إدارة مزارع المانجو ومحاصيل الخضر والقمح.



وكما حرص أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بالإجابة على أسئلة المزارعين حول كيفية الري والتسميد والتقليم والوقاية في أشجار المانجو والتفادي من الإصابات كالعفن الهبابي والرطوبة وإصابات الثمار والإرشادات المهمة والضرورية في القمح ومحاصيل الخضر، وقد قامت القافلة بصرف المبيدات اللازمة والموصي بها للأهالي بالمجان.

