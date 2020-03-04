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أندية الممتاز تتصارع على أسامة محمد نجم الحرية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:57 م
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الحرية
الحرية
الفجر الرياضي
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تلقى أسامة محمد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الحرية المطروحي، عدة عروض من أندية الدوري الممتاز بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال الفترة الماضية.

ويطمح العديد من الأندية في الظفر بخدمات اللاعب، حيث وصلت عروض إلى ناديه من أجل التفاوض حول عملة ضمه وبنود الاتفاق، والفوز بإمكانياته.

ومن المقرر أن يحسم أسامه مصيره خلال الساعات القليلة المقبلة خاصةً وأن هناك بعض العروض الرسمية وصلت النادي، وينتظر لعقد جلسة مع ناديه لتحديد مصيره.

وسبق لأسامة اللعب في أندية الاتحاد السكندري و دمنهور والرجاء، قبل أن يتواجد حاليًا مع نادي الحرية المطروحي بالممتاز ب.
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الكلمات المفتاحية

الحرية اسامة محمد اخبار الرياضة

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