عبدالله عطيف يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي

تعرض عبدالله عطيف، لاعب فريق الهلال السعودي، أمس الثلاثاء، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتي لحقت به خلال مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وأعلن نادي الهلال، أن عبدالله عطيف أجرى عملية المنظار تحت إشراف الطبيب الشهير "رامون كوجات" في برشلونة، واتضح أنه يعاني من قطع في الرباط الصليبي، وتم إجراء تعويض الرباط في العملية ذاتها.





وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها عبدالله عطيف إلى قطع في الرباط الصليبي، وذلك بعدما كانت الأولى في عام 2015.