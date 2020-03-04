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ما حكم امتناع الاخوة من توريث اخواتهم النساء من الميراث؟

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:22 م
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بوابة الفجر
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قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن منع الميراث أيا كانت أسبابه هو أمر مخالف للشرع مخالفة لا شك فيها كما أنه أيضًا مخالف للعدل

وجاء هذا ردا على سؤال مفاداه "ما حكم امتناع الاخوة من توريث اخواتهم النساء من الميراث بحجة انهم من تعبوا مع أبيهم في العمل؟"

وأكد ممدوح "هيتعبوا دنيا وآخرة"، حيث أنهم قد يكونوا ساعدوا في عمل تلك الثورة ولكن ذلك لم يكن مجانًا فبالتأكيد كانوا يأخذون أجورًا على هذا، مؤكدًا أن ذلك لا علاقة له بالحقوق في كل الأحوال.

وأضاف ممدوح أن ما يفعله هؤلاء الأخوة هو أكل أموال الناس بالباطل، وهو سحت وغصب، "كان عليهم أن يقفوا مع اخواتهم البنات ويعطونهم حقوقهم وزيادة".
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