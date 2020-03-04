فيسبوك تغير خططها للعملة المشفرة "ليبرا" بعد ضغوط مكثفة

كشف تقرير جديد من شركة The Information، نشر أمس الثلاثاء، يفيد قيام شركة فيسبوك بتغيير خططه لمشروع عملة ليبرا المشفرة بعد أشهر من الضغط التنظيمي الشديد والتراجع السياسي.





وفقًا للتقرير، لم تنوي فيسبوك جعل الرمز المميز لعملة ليبرا إلى العملات المشفرة المستندة إلى blockchain التي هي في طور تطويرها في شراكة مع جمعية ليبرا غير الربحية، وبدلاً من ذلك، يُقال إن مشروع ليبرا التابع لفيسبوك سوف ينتقل إلى دعم العملات الحالية المدعومة من الحكومة، مثل الدولار الأمريكي واليورو، و عملة ليبرا عندما تكتمل وتكون جاهزاً للإطلاق.





وتفيد المعلومات إن شركة فيسبوك تؤخر إطلاق محفظتها الرقمية Calibra المنفصلة، والتي كان من المقرر أن تكون عرضًا أساسيًا لتكنولوجيا ليبرا من خلال السماح لأي شخص لديه هاتف ذكي بالحصول على العملة المشفرة وتخزينها ثم الدفع مقابل السلع المختلفة معها، وستدعم المحفظة الآن عملات متعددة، ستكون ليبرا واحدة منها فقط.





وفقًا لتقارير المعلومات، فأن المحفظة الرقمية Calibra، التي كان من المقرر أصلاً إطلاقها هذا الصيف، ستخرج الآن في أكتوبر، وبدلاً من أن تصبح متاحة في جميع أنحاء العالم عند الإطلاق، قد يكون توافرها مقصورًا على العملات المدعومة من الحكومة التي يدعمها مشروع Libra في النهاية داخل التطبيق.

وتقول المعلومات إن ميزات تخزين الأموال ونقلها في المحفظة الرقمية Calibra لا يزال من المقرر أن تصل إلى كل من Facebook Messenger و WhatsApp، مما قد يؤدي ذلك إلى تأخر طرحها.



