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إسكان البرلمان: اهتمام غير مسبوق بالعشوائيات في عهد السيسي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:30 م
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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وصف المهندس أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قيام الحكومة ببناء مشروع سكني في حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، يشتمل على 3000 وحدة سكنية بواقع 1500 وحدة في حلايب، و1500 في شلاتين، بإنجاز تاريخى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه مسعود في بيان له اليوم الأربعاء، التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق بصفة خاصة، لتنفيذها لجميع التكليفات الصادرة من مؤسسة الرئاسة، ولاستجابتها لرغبات أهالينا في حلايب وشلاتين على شكل هذه الوحدات السكنية من خلال وجود "حوش" بكل منزل وبناء هذه المنازل في نفس المنطقة التي يقطنوها.

وقال: إن مثل هذه المناطق على مستوى الجمهورية لم تشهد اهتماما إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي أعطى اهتماما كبيرا وغير مسبوق في تاريخ مصر بتطوير العشوائيات، وتوفير جميع الخدمات ومشروعات الإسكان والبنية الأساسية والتحتية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرها بالمناطق الحدودية.

ووصف هذا المشروع الذي تصل تكاليفه لحوالي 1.3 مليار جنيه بالتاريخي وغير المسبوق في الاهتمام بالتنمية الشاملة والحقيقية في منطقة حلايب وشلاتين، لافتًا إلى أنه سيكون واحدا من المشروعات الكبيرة التي ستغير وجه الحياة في المنطقة.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب حلايب وشلاتين بوابة الفجر الفجر العشوائيات السيسي البرلمان

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