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أسعار الذهب تواصل مكاسبها بعد خفض الفائدة الأمريكية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:16 م
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بوابة الفجر
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صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة في الوقت الذي خفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للتحوط من الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا السريع الانتشار.

وربح الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1641.08 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أكبر مكسب بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 2016 أمس الثلاثاء، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1642.50 دولار للأوقية.

وقلص المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أمس في تحرك طارئ لحماية أكبر اقتصاد في العالم من أثر الوباء.

وقالت مارجريت يانج يان محللة السوق لدى سي.إم.سي "زخم الليلة الماضية ما زال موجودا في الجلسة الآسيوية. لكن خفض الفائدة جرى وضعه في الحسبان على الأرجح بشكل كبير. لذا فالاتجاه الصعودي (للذهب) محدود في الوقت الحالي".


وخفض الفائدة أول تحرك من جانب مجلس الاحتياطي الأمريكي خارج اجتماعات السياسة النقدية الاعتيادية المقررة وذلك منذ 2008 حين كانت الأزمة المالية في ذروتها.

لكن التحرك الطارئ لم يهدئ مخاوف المستثمرين إذ أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية منخفضة ثلاثة بالمئة تقريبا أمس، بينما سجلت الأسهم الآسيوية اليوم تقلبا.

ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2490.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 880.71 دولار. وصعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.22 دولار للأوقية.

وقال المجلس العالمي لاستثمار البلاتين إن طلب قطاع السيارات على البلاتين سيرتفع هذا العام للمرة الأولى منذ 2016 لكنه لن يكون كافيا لتعويض انخفاض في الشراء بغرض الاستثمار، مما يترك فائضا في السوق العالمية مجددا.

 

 
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