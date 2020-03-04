ليفربول ضد تشيلسي 2/0 في كاس الاتحاد الانجليزي (الريدز يودع البطولة) | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





ليفربول ضد تشيلسي في كاس الاتحاد الانجليزي





ليفربول ضد تشيلسي | تغلب فريق تشيلسي على مضيفه ليفربول بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، على ملعب " ستامفورد بريدج" معقل البلوز، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





اهداف مباراة ليفربول ضد تشيلسي في كاس انجلترا

افتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 13 بداية اللقاء عن طريق البرازيلي ويليان بعد خطأ فادح من أدريان حارس ليفربول بعدما فشل في التعامل مع الكرة، لينتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد تشيلسي بنتيجة 1/0.





وفي الشوط الثاني، أضاف تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 64 عن طريق روس باركلي من هجمة مرتدة ليراوغ دفاع الليفر ويسددها في المرمى، لينتهي لقاء ليفربول ضد تشيلسي بنتيجة 2/0.





بهذا الفوز، يتأهل تشيلسي إلى الدور ربع النهائي من البطولة على حساب ليفربول، ليبقى أمامه حاليًا بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.





وبدأ محمد صلاح المباراة على مقاعد البدلاء بجانب البرازيلي فيرمينو، ليبدأ السنغالي ساديو ماني أساسيًا، وقد شارك الفرعون المصري من الدقيقة 80.





وكان ليفربول قد خسر المباراة السابقة أمام واتفورد 3-0 وهي الخسارة الأولى له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما خسر في مباراة أتلتيكو مدريد الاسباني 1-0 بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لتكون مباراة تشيلسي الهزيمة الثالثة في آخر 4 لقاءات للريدز.





وتأهل الريدز لدور الـ16 بعد تغلبه على شورزسبري تاون بهدف نظيف في مباراة الإياب، بعد انتهاء اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 2/2، بينما صعد تشيلسي بعد الفوز علي هال سيتي خارج أرضه بهدفين مقابل هدف.





تعتبر هذه هي أول مواجهة بين تشيلسي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، منذ نهائي نسخة 2012، وحينها فاز تشيلسي بنتيجة 2-1.





بالفيديو.. ملخص و اهداف مباراة ليفربول ضد تشيلسي في كاس انجلترا:-