Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليفربول ضد تشيلسي 2/0 في كاس الاتحاد الانجليزي (الريدز يودع البطولة) | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:50 ص
Advertisements
ليفربول ضد تشيلسي
ليفربول ضد تشيلسي
Advertisements

ليفربول ضد تشيلسي في كاس الاتحاد الانجليزي

ليفربول ضد تشيلسي | تغلب فريق تشيلسي على مضيفه ليفربول بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

اهداف مباراة ليفربول ضد تشيلسي في كاس انجلترا
افتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 13 بداية اللقاء عن طريق البرازيلي ويليان بعد خطأ فادح من أدريان حارس ليفربول بعدما فشل في التعامل مع الكرة، لينتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد تشيلسي بنتيجة 1/0.

وفي الشوط الثاني، أضاف تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 64 عن طريق روس باركلي من هجمة مرتدة ليراوغ دفاع الليفر ويسددها في المرمى، لينتهي لقاء ليفربول ضد تشيلسي بنتيجة 2/0.

بهذا الفوز، يتأهل تشيلسي إلى الدور ربع النهائي من البطولة على حساب ليفربول، ليبقى أمامه حاليًا بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ محمد صلاح المباراة على مقاعد البدلاء بجانب البرازيلي فيرمينو، ليبدأ السنغالي ساديو ماني أساسيًا، وقد شارك الفرعون المصري من الدقيقة 80.

وكان ليفربول قد خسر المباراة السابقة أمام واتفورد 3-0 وهي الخسارة الأولى له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما خسر في مباراة أتلتيكو مدريد الاسباني 1-0 بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لتكون مباراة تشيلسي الهزيمة الثالثة في آخر 4 لقاءات للريدز.

وتأهل الريدز لدور الـ16 بعد تغلبه على شورزسبري تاون بهدف نظيف في مباراة الإياب، بعد انتهاء اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 2/2، بينما صعد تشيلسي بعد الفوز علي هال سيتي خارج أرضه بهدفين مقابل هدف.

تعتبر هذه هي أول مواجهة بين تشيلسي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، منذ نهائي نسخة 2012، وحينها فاز تشيلسي بنتيجة 2-1.

بالفيديو.. ملخص واهداف مباراة ليفربول ضد تشيلسي في كاس انجلترا:-

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة ليفربول وتشيلسي في كاس انجلترا ليفربول وتشيلسي ليفربول ضد تشيلسي كاس انجلترا كاس الاتحاد الانجليزي

أخبار تهمك

جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تشيلسي ضد ليفربول.. تحليل كلوب للهزيمة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة .. برشلونة فشل في ضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب ألماني يزف بشرى سارة حول نجم الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بورسعيد على صفيح ساخن.. إيقاف عشرات الحصص الاستيرادية.. ومسؤولون: "السيستم واقع" وبرلماني عن "الغضبان": يفتعل الأزمات

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل... شوبير يكشف تفاصيل إصابة رمضان الخطيرة وسبب غيابه الطويل(فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ حوالي 14 ساعة

قضية جديدة في انتظار محمد رمضان بسبب تصريحين قالهما بحق الطيار الموقوف في برنامج "الإبراشي"

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يصدم نجم ريال مدريد على الرغم من تألقه في كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تشيلسي ضد ليفربول 1/2 | محمد صلاح يقود الريدز للفوز على البلوز في البريميرليج (فيديو)

ملخص مباراة ليفربول .. شاهد أهداف الريدز ضد جينك في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد مونتيري في كأس العالم للأندية 2 - 1 (فيديو)

Liverpool vs flamengo.. تفاصيل مباراة ليفربول ضد فلامنجو والنتيجة النهائية

ليفربول ضد مان يونايتد 2-0 في الدوري الإنجليزي "صلاح يبدع" | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)

ملخص وأهداف مباراة مان سيتي ضد فولهام 0/4 في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:45 ص

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

06:50 ص

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

08:01 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

06:17 م

جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

07:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status