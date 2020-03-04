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بعد تحسن الطقس.. إعادة فتح طريقي العلمين والإسكندرية الصحراوي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:33 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، فتح جميع الطرق المغلقة، بعد تحسن الأحوال الجوية وانقشاع الشبورة المائية.


كانت الإدارة العامة للمرور أغلقت صباح اليوم الأربعاء، طريقي العلمين الصحراوي، الإسكندرية الصحراوي، لوجود شبورة مائية.


وأكد مدير المرور على انتشار رجال المرور والخدمات المرورية بالطرق، لمنع حدوث كثافات مرورية.


وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.
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