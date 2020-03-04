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الخشت: الجامعة تواصل قوافلها تحقيقًا لرسالتها التنموية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:22 ص
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن القافلة الشاملة التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى قرية منشأة رضوان بمحافظة الجيزة، نجحت في إجراء الكشف الطبي لنحو 700 حالة، وتوعية نحو 750 من أهالي القرية في عدة مجالات، وقدمت الكشف البيطري والعلاج نحو 595 من المواشي والدواب والدواجن.


وأوضح، أن القافلة الشاملة لقرية منشأة رضوان، شارك فيها 8 كليات هي: طب قصر العيني، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والطب البيطرى، والزراعة، والتربية للطفولة المبكرة، والمعهد القومي للأورام، وضمت أساتذة من مختلف التخصصات الطبية منها: الباطنة، والصدرية، والعظام، وطب الأطفال، والنساء والتوليد، والتمريض، وغيرها من التخصصات.


وأشار إلى أن القافلة قدمت التوعية في عدة مجالات شملت البيئة والنظافة الشخصية، والأمومة والطفولة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتوعية المرأة بالصحة الانجابية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى التوعية بفيروس كورونا المستجد، والتغذية السليمة، كما قامت بالتوعية والإرشاد الزراعي.


وأكد، حرص الجامعة على دعم التوعية والخدمات الصحية بالمجتمع المصري، وأداء رسالتها التنموية والخدمية خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنظيم القوافل بأنواعها البشرية والبيطرية والزراعية والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في جامعة القاهرة في مختلف المجالات والتخصصات.


من جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية الشاملة لقرية منشأة رضوان، قدمت ورش عمل لأطفال القرية للتوعية بالنظافة الشخصية، والتدريب على بعض الألعاب الفكرية، لتنمية وعي الأطفال وقدرتهم على التفكير، وعقدت 3 محاضرات لنحو 150 سيدة للتوعية بالكشف المبكر لأمراض الثدي، مشيرًا إلى أنه تم توافر كل ما يلزم من أدوات وأدوية ومستلزمات طبية.
الخشت: الجامعة تواصل قوافلها تحقيقًا لرسالتها التنموية
الخشت: الجامعة تواصل قوافلها تحقيقًا لرسالتها التنموية
الخشت: الجامعة تواصل قوافلها تحقيقًا لرسالتها التنموية
الخشت: الجامعة تواصل قوافلها تحقيقًا لرسالتها التنموية
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الكلمات المفتاحية

قوافل طبية جامعة القاهرة تنميه الصحة التعليم

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