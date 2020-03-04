ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يعلنان حبهما.. وشقيقها يهاجمها (صور)

ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز على شقيقها " وائل"، بعد مهاجمته لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي.

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها تجمعها بأحمد العوضي وعلقت عليها، قائلة: "بحبك يا أحمد"، وقام أيضًا العوضي بنشر الصورة نفسها وعلق عليها قائلًا: "بحبك يا ياسمين"، ليحسما كلاهما الجدل المثار وأعلنا حبهما رسميًا وللرد أيضًا على تعليق شقيقها.





وأغلق شقيق ياسمين عبد العزيز حسابه على موقع "فيسبوك"، بعد الهجوم الحاد الذي شنه على شقيقته بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي.

وقال وائل، عبر حسابه على فيس بوك: "بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وأنتي صغيرة شيلت مشاكل كتير بسببك من وأنتي عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتي عارفة إن أنا أتأذيت فيها إزاي وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها".





وأضاف شقيق ياسمين عبد العزيز : "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقى كل همي أنا ووالدتك، إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللي ساندتك ووقفت جنبك في طلاقك، لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من أمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب في سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟.

وتابع وائل: "ومع ذلك حياتك وأنتي حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللى يخصني، أنتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللى على مزاجك، إحنا دلواقتي وعايزين نفهم العلاقة دي إيه ورايحة على فين".

وأضاف شقيق ياسمين عبد العزيز : "أما بالنسبة للأخ اللى ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللي هتفقسله كل يوم.. أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دى الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف أنك مرفوض رافضًا باتًا فاعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللي أنت سالكه من سنين مع بنات الناس!!.. أنا من رأيى كفاية عليك البطولة اللي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية، وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا لأن طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد".



