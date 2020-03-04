وفاة طبيب جديد جراء فيروس كورونا في الصين

أعلنت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، وفاة جديدة لطبيب من جراء فيروس "كورونا" المستجد في مدينة ووهان، بؤرة انتشار المرض القاتل.

وبحسب الصحيفة الصينية، فارق طبيب العيون، مي تشونغ مينغ، الحياة في مستشفى ووهان المركزي متأثرا بإصابته بالفيروس.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنيج بوست"، أن الطبيب أصيب في منتصف يناير الماضي لكن انتكاسة طرأت على حالته في 11 فبراير الماضي، وتوفي، الثلاثاء.

ويذكر أن مي نائب رئيس قسم العيون في المستشفى وزميل الطبيب لي وين ليانغ، الذي توفي في فبراير الماضي بسبب فيروس كورونا، الذي يعرف أيضا بـ"كوفيد 19".

وقد حذر لي أول طبيب، السلطات من احتمال تفشي الفيروس في ووهان في ديسمبر، لكن السلطات الأمنية أجبرته على الصمت، وأثارت وفاته موجة حزن وغضب في الصين، مما دفع الحكومة لفتح تحقيق.

وعمل الطبيبان جنبا إلى جنب على مواجهة الفيروس، رغم أنهما متخصصان في طب العيون.

ووفقًا لوسائل الإعلام الصينية، قضى الفيروس أيضا على الطبيب جيانغ شيويه تشينغ (55 عاما) قبل يومين، رئيس قسم الغدة الدرقية وجراحة الثدي في المستشفى.

وتوفي 13 من الفرق الطبية بسبب فيروس "كورونا" وأصيب أكثر من 3 آلاف، منذ تفشي الوباء أواخر العام الماضي.

وغصت مستشفيات ووهان بعشرات الآلاف من المرضى، مما اضطر الطواقم الطبية إلى معالجتهم في ظل نقص المعدات الطبية مما عرضهم لخطر العدوى، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.