إغلاق طريقي العلمين الإسكندرية الصحراوي

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، طريقي العلمين الصحراوي، الإسكندرية الصحراوي، لوجود شبورة مائية.





وأغلقت المرور الطريق في الاتجاهين، مع انتشار رجال المرور لمنع حدوث كثافات مرورية بالطريق.





وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.