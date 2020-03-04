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إغلاق طريقي العلمين الإسكندرية الصحراوي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:59 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، طريقي العلمين الصحراوي، الإسكندرية الصحراوي، لوجود شبورة مائية.


وأغلقت المرور الطريق في الاتجاهين، مع انتشار رجال المرور لمنع حدوث كثافات مرورية بالطريق.


وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.
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طريق العلمين بوابة الفجر المرور الفجر

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