محافظ الإسكندرية: اكتشفنا مروجي الشائعات في عروس البحر (فيديو)

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم تشكيل لجنة لرصد الشائعات على "السوشيال ميديا".





وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض على القناة الأولى، أنه تم اكتشاف مروج الشائعات في الإسكندرية، لافتًا إلى أن هناك 3 سيدات وراء نشر هذه الفتن حتى تٌحدثن حالة من الهلع والخوف على مستوى الجمهورية.





وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه عقد اجتماعًا لتوحيد الجهود لنشر الوعي الوقائي لدى المواطنين، ومن أهم مشاكلنا هو كيفية إدارة الأزمة، وتوحيد الخطاب الرسمي عبر قناة واحدة؛ حتى تكون مسؤولة عن إصدار البيانات الرسمية".