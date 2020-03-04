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رأي الدين في مواجهة فيروس كورونا (فيديو)

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:48 ص
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الشيخ جابر طايع
الشيخ جابر طايع
مروة عبدالعزيز
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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وباء فيروس كورونا لن ينتشر في مصر لأن الله وهب مصر جوًا جميلًا وبديعًا، وحفظها وذكرها في كتابه بأكثر من موضع فهي عصية على الأوبئة.

وأضاف الشيخ طايع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية dmc أمس الثلاثاء، أنه ليس هناك أي تواصل بين وزارة الأوقاف وبين الذين يدعون لتنظيم صلاة جماعية لمواجهة كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: "الدعوات التي تمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تعبأ بها وزارة الأوقاف، ولا نتعامل معها ولن يتم فتح المساجد للصلاة من أجل كورونا".
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الكلمات المفتاحية

وباء فيروس كورونا الدين الأوقاف

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