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تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:25 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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كشف الإعلامي رامي رضوان، تفاصيل اكتشاف السلطات الأسترالية إصابة سيدة قادمة من قطر بـ"فيروس كورونا".

وقال رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، أمس الثلاثاء: "السلطات تسعى للتوصل إلى ركاب كانوا على متن رحلة جوية تابعة للخطوط القطرية، وهذه الرحلة كانت قادمة من الدوحة إلى سيدني الأسبوع الماضي، واكتشفوا بعد وصول الرحلة بعدة أيام سيدة مصابة في الخمسينيات من عمرها".

وتابع الإعلامي: "هذه السيدة كانت قادمة على متن الرحلة وبدأت الأعراض تظهر عليها بعد 24 ساعة من هبوط الطائرة، إلا أنها لم تتجه إلى المستشفى إلا بعد 6 أيام ومع الكشف تأكدت الإصابة، والآن السلطات الأسترالية تبحث عن الناس المتواجدين على الطائرة".
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورنا رامي رضوان الخطوط القطرية

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