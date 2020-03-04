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تشيلسي ضد ليفربول.. تحليل كلوب للهزيمة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:22 ص
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كلوب
كلوب
علي ماهر حلمي
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عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن حزنه بعد الخروج من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من نظيره نادي تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين تشيلسي ضد ليفربول مساء الثلاثاء علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

تعلق كلوب بعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول:

قال كلوب:"بالطبع الخسارة بهدفين نظيفين ليست شيئًا جيدًا ولكن من السهل تفسير حدوثها، ارتكبنا خطأين كبيرين في لحظات تسجيل الهدفين، قام أدريان بتصدي كبير قبل تلقيه الهدف الأول من تسديدة جيدة لويليان ولكننا كنا قد فقدنا الكرة قبل ذلك، كانت مباراة قوية للغاية ولاحت لنا فرصنا، اللعب في ملعب تشلسي هو صعب دائمًا، نجحنا في الفوز في ملعبهم في بداية الموسم في مباراة متقاربة المستوى، كان من الصعب تقبل الهدف الثاني والمباراة كانت بدنية جدًا جدًا ولم ننجح في التسجيل".

وأضاف المدرب الألماني بعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول:"الزخم كان في صالحنا لفترات طويلة لأننا كنا ندافع بشكل جيد، لم تصنع الفرق ضدنا فرصًا كثيرة ولكننا نستقبل الآن العديد من الأهداف، لست قلقًا من فقدان زخمنا، علينا استعادته أولًا من أجل الحفاظ عليه من جديد، لم نظن على الإطلاق أن المباراة ستكون سهلة، كنا نعلم أنها ستكون صعبة، لم نتعامل بشكل جيد في اللحظات الحاسمة وعلينا تقبل ذلك، الأداء لم يكن سيئًا، كان أفضل من مباراة واتفورد، المباراة كانت قوية، الكثير من الركض والمساحات والانطلاقات، لست قلقًا بشأن الأداء ولكننا ارتكبنا الأخطاء".

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلا:"ويليامز قدم مباراة ممتازة. مينامينو لعب مباراة جيدة للغاية وكان بإمكاننا الاعتماد عليه بشكل أكبر في المباراة.لالانا كان يركض في كل مكان، كان هناك الكثير من الجوانب الجيدة في المباراة، نعلم الأرقام ومن الأسهل شرح ما يحدث وأنت تفوز عوضًا عن تعرضك للهزائم. لا يوجد لدي حجة لأدافع بها عن ذلك فالأرقام ليست جيدة بالفعل. ولكن الفارق ليس كبيرًا وما يحدث الفارق هو عوامل صغيرة، هي صغيرة ولكنها أحدثت هذا الفارق."

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