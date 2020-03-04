نجم الأهلي السابق: توقعت بترشح "أبو ريدة" لرئاسة "الكاف"

كشف ماهر همام، نجم الأهلي السابق، كواليس ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة الاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أنه تنبأ بذلك منذ فترة.





وأضاف "همام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض على فضائية "الحدث اليوم": "هاني أبو ريدة نضج بشكل كبير، واكتسب خبرات إدارية سوء في الكاف أو الفيفا.. فهو شخص محترم وناجح".





وتابع نجم الأهلي السابق: "تدرج أبو ريدة من عضو مجلس إدارة في نادي الصيد بالدقي، إلا أنه وصل لمنصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم".