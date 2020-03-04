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موعد مبارة توتنهام اليوم| مشاهدة مباراة توتنهام ضد نوريتش سيتي اليوم 4-3-2020 والتشكيل المتوقع

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:56 ص
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توتنهام
توتنهام
عبد القادر عرابي
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يستضيف فريق توتنهام مساء اليوم الأربعاء 4 مارس فريق نوريتش سيتي، في المباراة التي تقام على أرضية ملعب توتنهام بالعاصمة الإنجليزية لندن، لحساب دور الـ16 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ويأمل فريق تونهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في تحقيق الفوز على نوريتش، ومواصلة التقدم في مسابقة الكأس، ومن ثم محاولة خطف اللقب.

على الجانب الآخر، يطمح نوريتش سيتي في إحداث مفاجأة والإطاحة بتوتنهام من بطوبة الكأس، وذلك في ظل وضعية الفريق الصعبة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام ضد نوريتش سيتي

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة،الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي ودبي، التاسعة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

يدير المباراة الحكم بول تيرني، وتنقل عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية.

التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ونوريتش سيتي

من المتوقع أن يبدأ جوزيه مورينيو مدري توتنهام بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: بوب جادزينجا.

خط الدفاع: سيرجي أورييه - دافينسون سانشيز - توبي ألديرفيلرد - يافت تانجانجا - بن دافيز.

خط الوسط: جيدسون فيرنانديز - جيوفاني لوسيلسو - ديلي ألي.

خط الهجوم: لوكاس مورا - ستيفن بيرجوين.

بينما من المحتمل أن يبدأ دانيال فاركي المدير الفني لنوريتش سيتي بالتشكسل التالي:

حراسة المرمى: تيم كرول.

خط الدفاع: ماكس أرونز - بين جودفري - جرانيت هانلي - جمال لويس.

خط الوسط: ألكسندر تيتي - توم تريبول - إيمليانو بونديا - ماركو ستيبرمان - تود كانتويل.

خط الهجوم: تيمو بوك.

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