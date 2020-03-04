Advertisements
Advertisements
Advertisements

أرقام سلبية وخسائر فنية .. محصلة هزيمة ليفربول ضد تشيلسي في كأس إنجلترا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:47 ص
Advertisements
هزيمة ليفربول ضد تشيلسي
هزيمة ليفربول ضد تشيلسي
عبد القادر عرابي
Advertisements

ودع فريق ليفربول بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي مساء أمس الثلاثاء، بهزيمته أمام مضيفه تشيلسي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما في دور الـ16 على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

سجل هدفي المباراة البرازيلي ويليان في الدقيقة 13 والإنجليزي روس باركلي في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وواصل فريق ليفربول ومدربه يورجن كلوب مسلسل الهزائم، والتي جلبت للفريق بعض الأرقام السلبية، بالإضافة للخسائر الفنية للريدز.

ودخل ليفربول في مرحلة "الشك" في الوقت الحالي، بعد تلك الهزات التي يعانيها الفريق في جميع البطولات، مما يندز بخسارة لقبه في بطولة دوري أبطال أوروربا، بالإضافة لإمكانية تعرضه لهزائم أخرى في بطولة الدوري، وإن كان مازال هو المرشح الأوحد لها.

وفشل ليفربول مجدداً في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، والتي تعود آخر ألقابها لعام 2006 على حساب وست هام يونايتد.

وتعرض ليفربول للهزيمة في ثلاث مباريات من أصل آخر 4 مباريات له، والتي بدأت بالخسارة بهدف نظيف أمام أتليتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مروراً بالهزيمة ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-0، وختاماً بالهزيمة أمام تشيلسي في الكأس.

وبلغت هزائم ليفربول في آخر 4 مباريات، مجموع ما خسره الفريق في 66 مباراة سابقة في جميع البطولات، مما يوضح مدى تدهور الفريق في الوقت الحالي.

كما هزم ليفربول في مبارتين متتاليتين دون تسجيل أهداف، في ظاهرة تحدث للفريق للمرة الأولى، منذ تولي يورجن كلوب تدريب الفريق في أكتوبر عام 2015.

وسكنت شباك ليفربول هدفين على الأقل خلال ثلاث مباريات متتالية، للمرة الأولى منذ عام 2016 أمام أندية أشبيلية الإسباني وأرسنال وبيرنلي.

كما خسر ليفربول ثلاث مباريات متتالية خارج ملعبه، للمرة الأولى منذ عام 2014 حينما كان يقوده الأيرلندي الشمالي بريندان رودرجز.

تشيلسي يتفوق

واصل فريق تشيلسي تفوقه على ليفربول في مواجهات كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث حقق البلوز فوزهم السادس في المواجهات المباشرة، مقابل 4 للريدز.

واستطاع تشيلسي تحقيق لقب كأس الإتحاد الإنجليزي، في آخر فوزين حققهما على ليفربول في البطولة، وذلك في عامي 1997 و 2012.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملخص ليفربول وتشيلسي محمد صلاح مباراة ليفربول وتشيلسي مباراة ليفربول اليوم ليفربول وتشيلسي ليفربول مباشر ليفربول ضد تشيلسي ليفربول اليوم ليفربول كلوب صلاح ريال مدريد تشيلسى وليفربول تشيلسي الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 23 ساعة

أخبار ريال مدريد الثلاثاء 3 مارس 2020: ضياع صفقة زيدان.. صدمة لنجم الريال.. حسم موقف الملكي من عودة رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحذر الكاف من جاساما ويطلب مراقبته أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بورسعيد على صفيح ساخن.. إيقاف عشرات الحصص الاستيرادية.. ومسؤولون: "السيستم واقع" وبرلماني عن "الغضبان": يفتعل الأزمات

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجمها: "هتهرتلي وتعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين".. ويهدد العوضي للابتعاد عنها

منذ ساعتين و 16 دقيقة

لهذا السبب.. إلغاء حفل تامر حسني وإليسا في الكويت

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة منح المدارس إجازة بسبب كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مدير الحجر الصحي يكشف حقيقة وجود اشتباهات جديدة بفيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

هل يمنح "تكرار النتائج" لقب البريمرليج للريدز بفارق نقطتين عن السيتي ؟

نابولي ضد ليفربول.. تاريخ "كلوب" أمام خطر "أنشيلوتي" على الإنجليز

يورجن كلوب يضع شرطا وحيدا لفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

أرقام كلوب بعد تتويجه بجائزة أفضل مدرب في العالم 2019

عاجل - كلوب يحسم موقفه من قيادة ألمانيا

بعد اكتساح إيفرتون.. كل ما قدمه "يورجن كلوب" مع ليفربول بالموسم الحالي؟ (أرقام)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:19 م

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

06:17 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

12:42 ص

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

09:06 م

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status