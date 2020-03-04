أرقام سلبية وخسائر فنية .. محصلة هزيمة ليفربول ضد تشيلسي في كأس إنجلترا

ودع فريق ليفربول بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي مساء أمس الثلاثاء، بهزيمته أمام مضيفه تشيلسي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما في دور الـ16 على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

سجل هدفي المباراة البرازيلي ويليان في الدقيقة 13 والإنجليزي روس باركلي في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وواصل فريق ليفربول ومدربه يورجن كلوب مسلسل الهزائم، والتي جلبت للفريق بعض الأرقام السلبية، بالإضافة للخسائر الفنية للريدز.

ودخل ليفربول في مرحلة "الشك" في الوقت الحالي، بعد تلك الهزات التي يعانيها الفريق في جميع البطولات، مما يندز بخسارة لقبه في بطولة دوري أبطال أوروربا، بالإضافة لإمكانية تعرضه لهزائم أخرى في بطولة الدوري، وإن كان مازال هو المرشح الأوحد لها.

وفشل ليفربول مجدداً في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، والتي تعود آخر ألقابها لعام 2006 على حساب وست هام يونايتد.

وتعرض ليفربول للهزيمة في ثلاث مباريات من أصل آخر 4 مباريات له، والتي بدأت بالخسارة بهدف نظيف أمام أتليتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مروراً بالهزيمة ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-0، وختاماً بالهزيمة أمام تشيلسي في الكأس.

وبلغت هزائم ليفربول في آخر 4 مباريات، مجموع ما خسره الفريق في 66 مباراة سابقة في جميع البطولات، مما يوضح مدى تدهور الفريق في الوقت الحالي.

كما هزم ليفربول في مبارتين متتاليتين دون تسجيل أهداف، في ظاهرة تحدث للفريق للمرة الأولى، منذ تولي يورجن كلوب تدريب الفريق في أكتوبر عام 2015.

وسكنت شباك ليفربول هدفين على الأقل خلال ثلاث مباريات متتالية، للمرة الأولى منذ عام 2016 أمام أندية أشبيلية الإسباني وأرسنال وبيرنلي.

كما خسر ليفربول ثلاث مباريات متتالية خارج ملعبه، للمرة الأولى منذ عام 2014 حينما كان يقوده الأيرلندي الشمالي بريندان رودرجز.

تشيلسي يتفوق

واصل فريق تشيلسي تفوقه على ليفربول في مواجهات كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث حقق البلوز فوزهم السادس في المواجهات المباشرة، مقابل 4 للريدز.

واستطاع تشيلسي تحقيق لقب كأس الإتحاد الإنجليزي، في آخر فوزين حققهما على ليفربول في البطولة، وذلك في عامي 1997 و 2012.