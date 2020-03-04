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شاهد.. تفاصيل ربط مترو الأنفاق بالعاصمة الإدارية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:59 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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عرض برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مصورًا عن المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق، خلال جولة قام بها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث تم التشغيل التجريبي للقطارات بدون ركاب، ومشروع القطار الكهربائي.

وقال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، خلال التقرير: "هذا الخط في منتهى الأهمية، وسيكون جاهز في 25 أبريل المقبل، على أن يتم ربطة بالعاصمة الإدارية الجديدة"، لافتًأ إلى أن "المنظومة المتواجدة في المكان متكاملة ونحاول توصيل النقل الجماعي للعاصمة الإدارية في المحدد من الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتابع: "يعمل في هذا المرحلة 7 ألاف عامل يوميا ونحاول الإنجاز خلال الشهرين المقبلين".

وكشف التقرير المصور الأعمال الإنشائية الجارية على قدم وساق بمحطة بدر، حيث أفاد عدد من المهندسين بالمشروع أن الأعمال تجري بسرعة وجهد كبير؛ لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي سيكون حلقة وصل حيوية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسيتم افتتاح المحطات الجديدة، خلال الستين يومًا المقبلين، بتكلفة 97 مليار جنيه تقريبًا، لتكون جسرًا عابرًا للمستقبل.
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الكلمات المفتاحية

مترو الأنفاق المرحلة الرابعة الفجر

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