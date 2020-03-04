أحمد موسى يكشف عن تفاصيل التذكرة الموحدة بالمرحلة الرابعة بـ"المترو"

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موعد افتتاح المرحلة المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق، وتفاصيل التذكرة الموحدة.





وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد"، الثلاثاء: "هذا الخط ينقل كمية ضخمة من الركاب.. وشهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، التشغيل التجريبي للقطارات بدون ركاب، ومشروع القطار الكهربائي حتى محطة عدلي منصور، والتي سيكون من خلالها التحرك نحو العاصمة الإدارية الجديدة".





وتابع: "سيتم الافتتاح الرسمي 25 أبريل المقبل، ويوجد 7 آلاف شخص يعملون الآن في هذا المشروع لإنجاز المهمة، والوزير تحدث أن التذكرة هتكون موحدة بمعنى أن التذكرة هتركب بيها المترو، ثم القطار المكهرب، وترجع تركب أتوبيس وهذا سيكون لكل خطوط المترو، كما يحدث في دول أوروبا".