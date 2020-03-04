تعليق الصين على مبادرة رفع أعلامها في المناطق السياحية المصرية

علق المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، جاو جي شيان، على مبادرة رفع العلم الصيني على معظم الأماكن السياحية في مصر، قائلًا: "الشعب الصيني سعيد جدًا بهذه المبادرة".





وأشاد "شيان"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، بتضامن الشعب المصري مع الصينيين، قائلًا: "نحن نعلم جميعًا أهمية هذه الدلالة وهذه الرسالة، وكانت رائعة حقًا".





وأضاف أن الحركة تتقدم بصورة سريعة في الصين، ويقل أعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن عملية انتشار فيروس كورونا توقفت في عدة مناطق بالصين.