Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على سائق بحوزته منشطات مجهولة المصدر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:53 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجحت قوات الأمن بمطار القاهرة، من القبض على شخص بحوزته منشطات مجهولة المصدر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط سائق، حال تواجده بساحة انتظار السيارات بأحد مباني الركاب بميناء القاهرة الجوي، وبحوزته أربع حقائب سفر بداخلهم كمية من المنشطات عبارة عن مستحضرات طبية، عسل، شيكولاته، جميعهم مجهولين المصدر.

بمواجهته أقر بقيامه بتجميع المضبوطات المُشار إليها من الأسواق المحلية بغرض الترويج لها بين المودعين والمستقبلين والركاب المُغادرين خارج البلاد بالمخالفة للقانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منشطات مجهولة المصدر حوادث

أخبار تهمك

عاجل... شوبير يكشف تفاصيل إصابة رمضان الخطيرة وسبب غيابه الطويل(فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

منذ حوالي 3 ساعات

بورسعيد على صفيح ساخن.. إيقاف عشرات الحصص الاستيرادية.. ومسؤولون: "السيستم واقع" وبرلماني عن "الغضبان": يفتعل الأزمات

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحذر الكاف من جاساما ويطلب مراقبته أمام صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار ريال مدريد الثلاثاء 3 مارس 2020: ضياع صفقة زيدان.. صدمة لنجم الريال.. حسم موقف الملكي من عودة رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع الشناوي وجاد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة منح المدارس إجازة بسبب كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ يوم

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجمها: "هتهرتلي وتعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين".. ويهدد العوضي للابتعاد عنها

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط 79 ألف عبوة منشطات جنسية بحوزة عاطل في الجمالية

ضبط صاحب شركة بحوزته 1062 عبوة مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بالجمالية

أدوية وعقاقير ومنشطات جنسية مجهولة المصدر بحوزة 3 أشخاص

القبض على سائق وبحوزته 3 آلاف قرص مخدر في بنها

النيابة تأمر بسرعة التحريات بشأن محاولة صاحب محل عطارة ترويج 4800 منشط جنسي بالجمالية

ضبط صاحب محل ملابس وبحوزته 356 عبوة منشطات جنسية بدون بيانات بالجيزة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

10:19 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

12:42 ص

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

07:27 م

عاجل... شوبير يكشف تفاصيل إصابة رمضان الخطيرة وسبب غيابه الطويل(فيديو)

02:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status