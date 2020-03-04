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مرتضى منصور يتغزل في كارتيرون :"ثعلب الصحراء"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:06 ص
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كارتيرون
كارتيرون
هيثم موسى
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تغزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في افرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول، بعد تحقيقه بطولتين، في أسبوع واحد.

 وقال رئيس الزمالك خلال مقطع "فيديو" عبر قناته على موقع يوتيوب،:"حققنا درع الدوري، وتوجنا بلقب كأس مصر أكثر من 5 أو 6 مرات، حصلنا على السوبر الإفريقي والسوبر المصري، والسوبر السعودي وكأس الكونفدرالية، يتبقى لنا بطولة واحدة وهى دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف:" لأول مرة أصبح هناك توازن في عدد البطولات بيننا وبين الأهلي بنتيجة 11 – 11، في حين أن الفارق زمان كان يصل لـ11 بطولة مقابل لا شيء".

ووصف رئيس الزمالك، مدرب الفريق كارتيرون بثعلب الصحراء قبل أن يصفه بثعلب الاستاد، مطالبه بأمنيته تحقيق الفريق تحت قيادته لقب دوري أبطال إفريقيا.

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