أستاذ طب وقائي: منظمة الصحة العالمية لا تنصح بارتداء الكمامات

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الطب الوقائي، إن الخوف من فيروس كورونا مشروع والحذر منه مطلوب، لكن الرعب منه مرفوض، لأن هذا قد يؤدي إلى تصرفات خاطئة.





وتابع "المر"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الخوف أدى لارتفاع أسعار علبة الكمامة لـ100 جنيه، وهي غير مطلوبة، مشيرًا إلى أنه لا ينصح بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة مثل المدارس أو المسرح.





ولفت أستاذ الطب الوقائي، إلى أنه لا توجد دراسات علمية تؤكد بأن الكمامة تمنع من انتشار الفيروس وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لأن الفيروس قد يدخل من الأغشية المخاطية، خلافًا أن المواطن لا يستطيع ارتدائه طيلة الوقت، خلاف أن بعض الطلاب يتبادلون ارتداء الكمامات، وهذا قد يؤدي إلى انتشار الأمراض.