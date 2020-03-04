أحمد موسي يطالب شركات المحمول بمهمة وطنية بشأن "كورونا"

طالب الإعلامي أحمد موسى، من شركات المحمول الأربع، إرسال رسالة توعية للمواطنين عن فيروس كورونا.





وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" الذي يعرض على فضائية "صدي البلد": "هذا الطلب مهم للغاية.. رسالة توعية كل يوم الصبح.. هناك 8 رسائل لو كل يوم رسالة.. مش مكلفة بس مفيدة.. مفيش حد ممعهوش تليفون".





وتابع: "هذه مهمة وطنية من الشركات التي تؤديها.. فالوقت مهم الآن، لو سمحتوا ابدأوها حتى لو مكلفة.. دي مهمة وطنية وهذا جزء من العمل الوطني الاجتماعي لتوعية المواطنين، نعمل توعية للمصريين والعرب والأجانب، وكل من هو مقيم على أرض مصر".