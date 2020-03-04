Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسي يطالب شركات المحمول بمهمة وطنية بشأن "كورونا"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:20 ص
Advertisements
أحمد موسى
أحمد موسى
مروة عبدالعزيز
Advertisements
طالب الإعلامي أحمد موسى، من شركات المحمول الأربع، إرسال رسالة توعية للمواطنين عن فيروس كورونا.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" الذي يعرض على فضائية "صدي البلد": "هذا الطلب مهم للغاية.. رسالة توعية كل يوم الصبح.. هناك 8 رسائل لو كل يوم رسالة.. مش مكلفة بس مفيدة.. مفيش حد ممعهوش تليفون".

وتابع: "هذه مهمة وطنية من الشركات التي تؤديها.. فالوقت مهم الآن، لو سمحتوا ابدأوها حتى لو مكلفة.. دي مهمة وطنية وهذا جزء من العمل الوطني الاجتماعي لتوعية المواطنين، نعمل توعية للمصريين والعرب والأجانب، وكل من هو مقيم على أرض مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهمة وطنية كورونا شركات المحمول

أخبار تهمك

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة منح المدارس إجازة بسبب كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بورسعيد على صفيح ساخن.. إيقاف عشرات الحصص الاستيرادية.. ومسؤولون: "السيستم واقع" وبرلماني عن "الغضبان": يفتعل الأزمات

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد الثلاثاء 3 مارس 2020: ضياع صفقة زيدان.. صدمة لنجم الريال.. حسم موقف الملكي من عودة رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

لهذا السبب.. إلغاء حفل تامر حسني وإليسا في الكويت

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة .. لاعب ريال مدريد المعار يرفض العودة

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجمها: "هتهرتلي وتعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين".. ويهدد العوضي للابتعاد عنها

منذ أقل من ساعتين

مدير الحجر الصحي يكشف حقيقة وجود اشتباهات جديدة بفيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحذر الكاف من جاساما ويطلب مراقبته أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

منذ ساعة و 14 دقيقة

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: هذه رسائل الرئيس السيسي من زيارته للقوات الجوية

"حماية المستهلك": توزيع مطبوعات بكل اللغات في شرم الشيخ لتوعية السائح بسياسية الاستبدال

أحمد موسى: محور روض الفرج أصبح مزارًا يزوره المصريين والأجانب

أحمد موسى: الرئيس السيسي وجه رسائل ثقة وطمأنينة اليوم.. ويؤكد: "مافيش أوضح من كده" (فيديو)

وزيرة الصحة تطمئن المصريين: "لا يوجد فيروس كورونا في بلادنا"

وزيرة الصحة: انطلاق حملة الكشف عن الأنيميا والسمنة في المدارس غدا (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:19 م

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

06:17 م

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

09:06 م

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

10:42 م

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status