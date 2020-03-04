الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي

أعلن الاتحاد الإنجليزي عن موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي والتي تم تأجيلها خلال الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم تحديد يوم الأربعاء 11 مارس موعدا لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد معقل الفريق الأزرق.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة وبفارق 22 نقطة عن فريق ليفربول متصدر الترتيب.

وسوف يلتقي فريق أرسنال مع فريق وست هام يوم السبت المقبل، بينما يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق مانشستر يونايتد يوم الأحد القادم.