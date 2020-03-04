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نشرة حوادث "الفجر".. العثور على طفلة حلقات بالشارع وسجين يطعن زميله

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:28 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، حيث يقدم قسم الحوادث بـ"بوابة الفجر" أبرز تلك الأخبار.

العثور على طفل حديث الولادة في الطالبية
عثر أهالي منطقة الطالبية على طفل رضيع ملقى بأحد الشوارع بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

قتله بـ "نصلة".. كيف طعن "عنتر" محتجز" داخل قسم الجيزة؟
أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، إلى أن المتهم بقتل محتجز داخل قسم شرطة الجيزة، نفذ جريمته باستخدام "نصلة"، سددها بجسد المجني عليه، إثر وقوع مشاجرة بينهما.

ننشر أسباب براءة مدافع "أسوان" حمادة السيد في "ولاية سيناء"
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد الجمل حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى" و"ولاية سيناء". 

دعوى مستعجلة لتطوير مطار القاهرة وإدخال نظام بصمة اليد والعين للقادمين من الخارج
أقام سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية، دعوى مستعجلة لتطوير مطار القاهرة وإدخال نظام بصمة اليد والعين لكل القادمين من الخارج.
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