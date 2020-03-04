غدا.. انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين

تشهد النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى النقيب العام، فعاليات إنعقاد الجمعية العمومية العادية لأعضائها، لعام 2020، غدا الخميس، بمقر النقابة برمسيس.





وتناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها النقابة خلال عام 2019، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2019، واعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2020، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في الاقتراحات المُقدمة من الأعضاء، والمُعتمدة من مجلس النقابة.





ويكون انعقاد الجمعية العمومية العادية، لنقابة المهندسين، صحيحا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء ممن لهم حق الحضور، وسداد الاشتراكات حتى عام 2018، على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية في الثانية عشر ظهرا، صحيحا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل، وإلا تم تأجيلها لمدة أسبوعين، ويتم تكرار الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.