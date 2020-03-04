إعلامية صينية: زيارة وزيرة الصحة المصرية جاءت في توقيت حرج

قالت فيحاء وانغ، إعلامية صينية، إن وسائل الإعلام الصينية أشادت بجهود وزيرة الصحة المصرية وزيارتها، كما أشادت بجهود الحكومة المصرية.





وأضافت "وانغ"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الثلاثاء، أن وزيرة الصحة حملت معها هدية للصين؛ عبارة عن مليون كمامة.





وأشارت إلى أن زيارة وزيرة الصحة المصرية لها أهمية كبيرة لمصر والصين، وجاءت في توقيت حرج يجب فيه تبادل الخبرات والتجارب من أجل مواجهة فيروس كورونا.